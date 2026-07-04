İstanbul'da erkekleri taciz eden kadının yeni görüntüleri çıktı

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Türkiye, günlerdir bu görüntüleri konuşuyor...

İstanbul'un birçok farklı ilçesinde gittiği işletmelerde erkeklere sözlü ve fiziksel tacizde bulunan kadın gündem oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası yetkililer harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği öne sürülen kadının yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Z.E., dün gözaltına alındı.

PSİKİYATRİK RAHATSIZLIK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Z.E.'nin, psikiyatrik rahatsızlık olan 'Bipolar bozukluğu' bulunduğu öne sürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne getirildi.

GÖZLEM ALTINA ALINDI

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Z.E'nin, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için uygun bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kadına ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bir iş yerinde bulunan erkeğe ısrar ettiği görülüyor.

YERE SERİLDİ

İş yerindeki bir kadın çalışanla tartışan şüpheli, kadına saldırmaya çalışırken, diğer çalışanların müdahalesiyle karşılaştı.

Görüntülerde, çalışan bir erkeğin şüpheli kadını engellemeye çalışırken ittiği ve kadının yere düştüğü görülüyor.