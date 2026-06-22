İstanbul'da Ferdi Tayfur’un damadının restoranına operasyon

İstanbul Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde bulunan restoranda Tahir E., Mehmet Halil T., Sinan A., Recep A., Ömer Y. ve Kağan G., arkadaşlık uygulaması üzerinden bazı kadınlarla tanıştı.

Şahıslar, tanıştıkları kadınların kendilerini yemek yeme bahanesiyle restorana getirdiğini ve burada kendilerinden yüksek hesap talep edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadınların İrem H. , Negın A. S., Selin G., Yasemin A. ve Beyza Gül T. olduğunu belirledi.

Kadınların işletme çalışanları Umut E., Barış Ç., Uğur K. ve Ebubekir Ş. ile anlaşmalı hareket ettiği öne sürüldü.

TAYFUR'UN DAMADINA GÖZALTI

Yapılan araştırmalarda olayı organize ettiği belirlenen Burak A. ile Ferdi Tayfur’un damadı ve işletme sahibi olan Muhammet Aydın, gözaltına alındı.

KAMERA KAYDI YAPAN CİHAZ SÖKÜLDÜ

Olaydan 1 gün sonra görüntü incelemesi için işletmeye giden ekipler, restorandaki güvenlik kamera kayıt cihazının yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme çalışanları, cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdü.

Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında, 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan işletmede yapılan denetimlerde, 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi.

Şüphelilerden Muhammet Aydın’ın 9, Burak A.’nın ise poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İşletme çalışanlarından Umut E.’nin 'Nitelikli dolandırıcılık', Uğur K.’nin 'Kasten yaralama', İrem H.’nin ise 'Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması' suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Diğer şüphelilerin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Diğer yandan olay anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, bir süre sohbet ettiği ve ardından da birlikte restorana doğru yürüdükleri anlar görülüyor.