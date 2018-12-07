İstanbul'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

Öte yandan 29 Kasım 2017'den bu yana yürütülen 5 soruşturma kapsamında, örgütsel hatlarla irtibat sağlayan 3313 asker olduğu, bunlardan 1973'u hakkında darbe girişimi veya örgüt üyeliğinden soruşturma açıldığı, diğer 1340 şüpheliden 1128'inin yakalandığı, 212'sinin firari olduğu, yakalananlardan 323'unun etkin pişmanlıktan faydalanıp yararlı bilgiler vermeleri nedeniyle serbest bırakıldığı, 684'unun ise tutuklandığı bildirildi.