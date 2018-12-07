İstanbul'da FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı

FETÖ'nün, TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKESÖRLÜ TELEFON YÖNTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün 'mahrem imamları'yla irtibatta olduğu belirlenen 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay, 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
684 TUTUKLAMA
Öte yandan 29 Kasım 2017'den bu yana yürütülen 5 soruşturma kapsamında, örgütsel hatlarla irtibat sağlayan 3313 asker olduğu, bunlardan 1973'u hakkında darbe girişimi veya örgüt üyeliğinden soruşturma açıldığı, diğer 1340 şüpheliden 1128'inin yakalandığı, 212'sinin firari olduğu, yakalananlardan 323'unun etkin pişmanlıktan faydalanıp yararlı bilgiler vermeleri nedeniyle serbest bırakıldığı, 684'unun ise tutuklandığı bildirildi.