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İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evilerine baskın

18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 28.09.2019 - 19:16..
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İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve Yöneticisi olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişilerin, 'gaybubet evleri'nde saklandıklarını tespit etti.

EŞ ZAMANLI BASKIN

TEM ekipleri çalışmalarını bu evlere yoğunlaştırarak 14 kişinin 'gaybubet evleri'nde saklandığını belirledi. İl genelinde çeşitli ilçelerde bulunan 18 adrese gece saatlerinde TEM ekipleri, eş zamanlı baskınlar yaptı.

Yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan bir adreste ise FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'yle bağlantısı bulunan 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evilerine baskın

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