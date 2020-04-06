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İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu

Gaziosmanpaşa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı, uçarak karşı binaya çarpıp, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İHA |
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İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu

Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Cebeci Caddesi’nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu. Karşı binaya çarpıp bazı camları kıran çatı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çatının kalan kısmı uçmasın diye çalışma başlattı. Yaşanan olayda sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu

Uçan çatıdan dükkanı zarar gören Uğur Metin, “Biz aşağıda dükkandaydık. Kopan parça önce karşı binaya çarptı. Binadan sonra da aşağı araçların üzerine düştü. Sokaklar boş olduğu için o sırada kimse yoktu” dedi.

İstanbul'da fırtına, çatıları uçurdu

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