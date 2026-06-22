İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

FSM KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler, araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu, Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYREDİYOR

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zeytinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkiinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VAR

Öte yandan sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular; tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.