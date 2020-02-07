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İstanbul'da hırsızların yakalanma anı

Beşiktaş ve Başakşehir’de otomobil hırsızlığı yapan şahıslara düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA | 07.02.2020 - 13:53..
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İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Beşiktaş ve Başakşehir'de otomobil hırsızlığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da hırsızların yakalanma anı

İstanbul'da hırsızların yakalanma anı

3 HIRSIZ KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucunda, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişiyi, Küçükçekmece İkitelli Oto Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da hırsızların yakalanma anı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler Ufuk G. (22), Emre D. (22) ve Batuhan D. (20) gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerden Ufuk G.'nin (22) 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hırsızlar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ufuk G., Emre D. ve Batuhan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da hırsızların yakalanma anı

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