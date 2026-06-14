İstanbul'da İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası

İstanbul Esenyurt'ta, İETT otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında sözlü kavga..

Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bir şahıs, kendisine tükürdüğünü öne sürdüğü İETT şoförüne tepki göstererek otobüsün önünü kesti.

"4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN NE FARKIN VAR"

Bunun üzerine şoför, "4 yaşındaki çocuğum da küfrediyor. Senin ondan ne farkın var?" sözleriyle karşılık verdi.

YOLCULAR KAYDETTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, otomobil sürücüsünün İETT otobüsünün önünü kestiği, şoförle tartıştığı ve daha sonra cep telefonuyla otobüsü görüntülediği görüldü.

Olay sırasında otobüste bulunan yolcuların da sürücüye tepki gösterdiği öğrenildi.