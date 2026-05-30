İstanbul'da iş yerinin önündeki teknenin aküsünün çalındığı anlar kamerada

İstanbul Avcılar'da bulunan iş yerinin önünde satışa çıkarılan ikinci el teknenin yanına gelen atık toplayıcısı olduğu değerlendirilen kişi, bir süre çevrede bekledikten sonra teknenin kapaklarını açarak iç kısmını kontrol etti.

Bir süre inceleme yapan şüpheli, teknenin aküsünü sökerek 'çek çek' olarak bilinen el arabasına koydu.

AKÜNÜN OLMADIĞINI FARK EDİNCE POLİSE İHBAR ETTİ

Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen mağaza sahibi Mustafa Geylani, teknenin aküsünün yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Geylani, hırsızlık anlarını görünce durumu yetkililere bildirdi.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

İş yerinin önünde zaman zaman tekne satışı yaptıklarını belirten Mustafa Geylani, şunları söyledi:

"Bizim burada tekne satışlarımız oluyor. Ancak ne yazık ki güvenli olduğunu düşündüğümüz alanda sergilediğimiz teknenin aküsü çalındı. Teknede şu an akü de yok, elektrik sistemi de çalışmıyor. İnşallah eksiklerini tamamlayıp yeniden denize indireceğiz. Şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz."

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.