İstanbul'da itfaiye ekiplerinin kedi mesaisi

Dünyanın kedi başkenti İstanbul'da itfaiye ekiplerinin, binalarda ve tellerde mahsur kalan kediler için yoğun mesaisi sürüyor.

Cihangir Mahallesi Karlı Sokak'ta bir binanın bahçe katındaki tel kafese başını sokan yavru kedi sıkıştı.

TEL KAFES DEMİR MAKASIYLA KESİLDİ

Kedinin çırpındığını gören ancak yanına yaklaşamayan bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ev sahibinin onayıyla tel kafesi demir makasıyla kesti.

Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, hızla koşarak gözden kayboldu.

4 GÜN ARALIKSIZ MİYAVLADI

4 katlı boş bir binanın balkonuna, bitişikteki çatıdan bir kedi düştü.

Kedinin balkondan çıkamadığını fark eden karşı binadakiler, hayatta kalması için balkona sık sık yiyecek attı.

Kedinin 4 gün boyunca aralıksız miyavlaması üzerine durum itfaiyeye ihbar edildi.

KEDİ KORKARAK GELDİĞİ ÇATIYA KAÇTI

Olay yerine gelen ekipler, sepetli itfaiye merdiveniyle balkona ulaştı.

Ancak itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı kedi korkarak geldiği çatıya kaçtı.

"YENİDEN ÖZGÜRLÜĞÜNE AKVUŞMUŞ OLDU"

Günlerdir kediyi besleyen mahalle sakinlerinden Ayten Karamanoğlu, "Günlerdir yaşamından endişe ediyorduk, sürekli yiyecek atarak hayatta tutmaya çalıştık. İtfaiyeyi görünce korkup çatıya kaçtı ama böylece yeniden özgürlüğüne kavuşmuş oldu" dedi.