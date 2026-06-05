İstanbul'da kafeyi birbirine katan müşteri polisten kaçamadı
Avcılar'da gittiği kafede çalışanlarla tartışıp, tezgahı dağıtan, taşkınlık çıkartan müşteri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, saldırgan müşteriyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Avcılar'da bulunan kafeye gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı.
Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.
KAFEYİ BİRBİRİNE KATTI
Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.
O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
ŞİKAYET ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyledi.
Müşteri hakkında kadın çalışan, yaşananlar sonrası şikayette bulundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, müşterinin taşkınlık yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli A.Ü, 'mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Esenyurt'taki adresinde gözaltına alındı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.