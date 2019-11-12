taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7718
Euro
6.3608
Altın
1453.72
Borsa
104045.26
Gram Altın
269.959
Bitcoin
49927.51

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA | 12.11.2019 - 17:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, yüzü maskeli bir saldırgan tarafından bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda, kahvehane sahibi başından vuruldu.

BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Kaptanpaşa Mahallesi'nde, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye gelen yüzü kapalı silahlı kişi, kahvehane işletmecisi Fuat Battal'ı (53) tabancayla başından vurdu. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

KALP MASAJI YAPILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıya kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu.

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı VİDEO

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olayı duyup koşarak gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirdi. Başından vurulan Fuat Battal, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında kahvehanede bulunan kişi  "İçeride oturuyorduk, silah sesini duyunca yere yattık, çok korktuk." diye konuştu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

235
Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

183
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

71
Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Emekli imam, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

63
Erdoğan ABD'ye gidiyor

Erdoğan ABD'ye gidiyor

551
IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor

IKBY'de şimdi de Türk dizileri boykot ediliyor

323
Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

247
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir