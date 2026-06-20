İstanbul'da milli maç heyecanı dev ekranda yaşandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki Paraguay karşılaşması, İstanbul'da Dolmabahçe'de kurulan dev ekranda taraftarlarla birlikte izlendi.

Milli Saraylar Dolmabahçe Otopark Alanı'nda Turkcell tarafından düzenlenen etkinlikte, yüzlerce futbolsever bir araya geldi.

‘MİLLİ TAKIMI DESTEKLEMEK İÇİN GELDİK’

Maçı izlemeye gelenlerden Akif Şeker, “Milli takımı desteklemek için geldik. Her zaman olduğu gibi takımımızın arkasındayız; yazın da kışın da desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah onlar da bizi mutlu eder.

Etkinlik gayet güzel. Bugün YKS sınavı nedeniyle birçok yerde organizasyonlar iptal edilmişti. Burada böyle bir alan oluşturmuşlar. En azından insanlar maçı topluca izleyebiliyor. Bu durumdan dolayı oldukça mutluyuz.

Maçın skorunun 2-1 olacağını hem umut ediyorum hem de düşünüyorum. İstatistiklerimiz zaten oldukça iyi. Biraz da şans yanımızda olursa, başarının devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

"PARAGUAY BİR KIRMIZI KART YEDİ"

Yasin Pehlivan da, “Paraguay bir kırmızı kart yedi.

FIFA'nın yeni kurallarını tam anlayamadılar diye düşünüyorum. Bu yüzden bir kırmızı kart daha görebileceklerini hissediyorum.

Maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum ama içimden bir ses, maçı 3-1 kazanacağımızı söylüyor.” diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYA KUPASI’NA VEDA ETTİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı. İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, son maçlar öncesinde puansız kalarak gruptan çıkma şansını yitirdi. Bu sonuçla Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.