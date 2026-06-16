İstanbul'da minibüsün çarptığı yaya kurtarılamadı

İstanbul Beyoğlu Kulaksız Caddesi'nde yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a, Mustafa F. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 79 yaşındaki talihsiz adam, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hekmat Haji Khalaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa F. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, minibüsün yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarpması yer alıyor.