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İstanbul’da motosiklet hırsızlığı

İstanbul Ataşehir’de 4 hırsız park halindeki motosikleti çalmaya çalışırken o anlar kamera görüntülerine kaydedildi.

İHA | 18.07.2019 - 09:38..
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Ataşehir’de başlarında kask olan 4 hırsız, park halinde olan bir motosikletin kilidini kırarak yerinden hareket ettirdiler. Ardından hırsızlar motosikleti iterek olay yerinden kaçırdılar.

HIRSIZLARIN PARK HALİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALMA ANLARI

Ataşehir İnönü Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde, başlarında kask olan 4 hırsız gözlerine kestirdikleri bir motosikleti çalmak üzere harekete geçtiler.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da motosiklet hırsızlığı

MOTOSİKLET KİLİDİNİ KIRDILAR

Görüntülerde başlarında kask olan 4 hırsız park halindeki motosikletin yanın geliyorlar.

Motosikletin kilidini kırıp olay yerinden kaçırıyorlar.

İstanbul’da motosiklet hırsızlığı

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