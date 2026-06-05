İstanbul'da motosiklet metrelerce sürüklenip alev aldı: Kadın sürücü öldü
Sultangazi ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da bir kadın feci bir kazaya kurban gitti.
Sultangazi'ye bağlı Habipler Mahallesi'nde, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.
MOTOSİKLET ALEV ALDI
Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yanan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri, kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)