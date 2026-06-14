İstanbul'da motosiklete bağladığı köpeği metrelerce koşturdu
Seyrantepe’de, motosiklete bağladığı köpeği uzun süre caddede koşturan Talha D., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. 8 bin 678 lira idari para cezası uygulanan Talha D., adli makamlarca serbest bırakıldı.
İstanbul’da 6 Mayıs Çarşamba günü, Kağıthane’nin Seyrantepe Mahallesi’nde bir kişinin köpeği motosiklete bağlayarak aracın peşinden koşturduğu belirlendi.
Görüntülerin incelenmesi sonrası motosikletin plaka bilgilerine ulaşan polis ekipleri, sürücünün Talha D. olduğunu tespit etti.
KAĞITHANE POLİSİ YAKALADI
Çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Talha D.’yi Sultan Selim Mahallesi’nde yakaladı.
Köpek muhafaza altına alınırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veterinerler tarafından kontrolleri yapıldı.
KÖPEĞİN KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIĞI BELİRLENDİ
Yapılan kontrollerde, köpeğin kötü muameleye maruz kalmadığı belirlendi.
Diğer yandan köpeğin motosiklete bağlı şekilde metrelerce koştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
8 BİN 678 LİRA CEZA KESİLDİ
Talha D. hakkında, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 8 bin 678 lira idari para cezası uygulandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.