İstanbul'da öğretmenin ortaokul öğrencisini yumruklayıp darbettiği iddiası

9 Haziran Salı günü saat 10.30 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir ortaokulda, öğrencilerle birlikte derse giren beden eğitimi öğretmeni Kenan K. ile öğrenci B.K. arasında "Neden gülüyorsun?" sorusuyla başlayan bir tartışma yaşandı.

Ailenin iddiasına göre tartışmanın büyümesi üzerine öğretmen, öğrenciye fiziksel müdahalede bulunarak darbetti.

Okul yönetiminin durumu aileye bildirmesinin ardından öğrenci velileri, okula geldi ve öğretmen hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

"BOYNUMA VE SIRTIMA DEFALARCA VURULDU"

Emniyette ifadesi alınan B.K.‘nin, "Sınıfta mevcut sayımız az olduğu için tüm sınıflar aynı sınıfta toplandık. Duvar kenarında otururken sınıf öğretmeni Esra Hoca içeri girdi. Bir süre sonra beden eğitimi öğretmeni Kenan K. içeri girdi. Bana doğru gelerek 'Ne gülüyorsun?' dedi. 'Gülmüyorum hocam' dedim. Elimden tutup beni çekmeye çalıştı. Sonra boynumun sol tarafına yumruk attı. Daha sonra sırtıma, sol kolumun üstüne ve kafamın arkasına defalarca vurdu. Bundan dolayı darbedilen yerlerimde morluk ve çizikler var. Sonra sınıf içine okuldaki diğer hocalar gelerek olaya müdahale etti. Kenan K. beni bıraktı. Beni okul güvenlik kulübesine götürdüler. Ben annemi arayarak haber verdim sonra babam geldi. Daha sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Ben, beni darbeden okul hocamız Kenan K.’den davacı ve şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

DARP RAPORU ALINDI

Olayın ardından ailesi tarafından hastaneye götürülen öğrenci için darp raporu düzenlendi.

Raporda, öğrencide oluşan yaralanmaların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu belirtildi. Öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından öğrencinin ifadesi alınırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

"ÖĞRETMENLERE GÜVENEMEYECEKSEK KİME GÜVENECEĞİZ"

Öğrencinin annesi Gülümser Kızgın, yaşananlara tepki göstererek yalnızca adli süreçle yetinmeyeceklerini, konuyu Milli Eğitim'e de taşıyacaklarını söyledi.

Kızgın, "Burası güvendiğimiz bir okul. Eğer okullarımızda çocuklarımız güvende değilse, öğretmenlerimize güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Evde çocuklarımıza bir tokat vuramıyoruz ama okulda öğretmenler çocuklarımızı darbediyor. Milli Eğitim'in bu olayı araştırmasını ve gerekli işlemleri yapmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.