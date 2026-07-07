İstanbul'da ölü bulunmuştu: Altınları için öldürüldüğü ortaya çıktı

6 Temmuz akşam saatlerinde İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk bir gecekonduda hareketsiz halde yatan bir kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ATK'DA

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplarken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞ ARKADAŞI ALTINLARI İÇİN KATLETTİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, cesedin 3 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi.

Oğlu ile birlikte yaşayan ve tekstil işçisi olarak çalışan Polat'ın, işe gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü, ardından da üzerindeki altınların çalındığı tespit edildi.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.