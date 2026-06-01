İstanbul'da otomobil gişelerdeki beton bariyerlere çarptı: 1 ölü

İstanbul'da feci kaza..

Tuzla ilçesi Fatih Mahallesi Orhanlı Gişeleri’nde 15.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Peugeot 34 FA 0727 plakalı otomobil, Pendik istikametinden TEM Otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Faruk Yılmaz (29), olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.