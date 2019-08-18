Köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili'ne gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi.

DEHŞETE DÜŞTÜ

Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs, poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu VİDEO



GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.