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İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu

Beylikdüzü Kavaklı Sahili'nde, poşetin içine konulmuş bebek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vurmuş ceset üzerinde inceleme başlattı.

İHA | 18.08.2019 - 09:45..
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Köpeğiyle birlikte sabah yürüyüşü için İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili'ne gelen yabancı uyruklu bir kişi, köpeğinin ısrarlı havlaması üzerine sahil şeridine indi.

DEHŞETE DÜŞTÜ

Köpeğinin peşinden ilerleyen yabancı uyruklu şahıs, poşet içerisindeki bebek cesedini fark etti. Gördüğü manzara karısında dehşete düşen şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu VİDEO

GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde incelemelerine başladı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede, henüz göbek bağının kesilmemiş yeni doğmuş bir bebek cesedi olduğu anlaşıldı.

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul'da poşet içerisine konulmuş bebek cesedi bulundu

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