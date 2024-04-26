Christian Eriksen, adım adım Süper Lig'e İngiliz ekibi Manchester United'ın ayrılık kararı aldığı Christian Eriksen ile Süper Lig takımlarının ilgilendiği ileri sürüldü.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitmesine 5 hafta kala topladığı 53 puanla 6. sırada bulunan Manchester United, gelecek sezon başarılı bir performans ortaya koymak adına şimdiden çalışmalara başladı.

Kadrosunda yapılanmaya gidecek olan ManU'da yıldız futbolcu Christian Eriksen ile yolların ayrılması yönünde karar alındı.

2022-2023 öncesi Manchester United'a katılan Danimarkalı futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek.

Süper Lig'den talipleri var

ESPN'de yer alan habere göre İngiliz devi, Christian Eriksen'in bonservisiyle ayrılmasına izin verecek.

Haber detayında Danimarkalı futbolcunun Türkiye'den taliplerinin olduğu belirtildi.

32 yaşındaki Eriksen'in adı bir süredir Süper Lig devleriyle anılıyordu.

Bu sezon 23 maça çıktı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşadığı kalp rahatsızlığıyla uzun süre gündem olan yıldız futbolcu, bu sezon Manchester United formasını 23 karşılaşmada giydi.

10 milyon euro piyasa değerine sahip tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 1242 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.