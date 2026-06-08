İstanbul'da raylara düşüp tramvayın altında kalan çocuk öldü

İstanbul'da saat 18.30 sıralarında T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü.

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada gelen tramvay ise raylara düşen çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada tramvayın altında kalan Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Muhammed M.M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Durdurulan metro seferleri ise olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazayı gören kişilerin yaşadığı panik anları yer aldı