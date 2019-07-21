İstanbul’da Rus turist ortalığı ayağa kaldırdı

Taksim’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı.
BİR ANDA BAĞIRDI
Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat Noktası’na gelerek bir anda bağırmaya başladı.
Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.
İstanbul’da Rus turist ortalığı ayağa kaldı İZLE
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Bir süre Polis Özel Harekat Noktası’nda bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü.
PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR
Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.