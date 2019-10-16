İstanbul'da sahte vücut geliştirme ürünü deposuna baskın

İstihbarat üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği, Kavaklı Mahallesi'ndeki bir depoyu tespit etti.

5 BİN 948 ADET SAHTE ÜRÜN

Beylikdüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, depoda, piyasaya sürülmek üzere imal edilmiş 5 bin 948 adet sporcu takviyesi ürünü ile çeşitli toz ve sıvı takviye ürünler ele geçirildi. Depoda suçüstü yakalanan şüpheli M. Ç, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Depo mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.