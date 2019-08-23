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İstanbul'da servisçi esnafı zam bekliyor

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala İstanbul'da, yeni servis tarifesi belli değil.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 12:38..
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İstanbul'da servisçi esnafı zam bekliyor

9 Eylül'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlıyor. Bu yıl da milyonlarca öğrenci dersbaşı yapacak.

İstanbul'da yaşayan velilerin, okul öncesi düşündükleri bir konu da servis ücretleri.

TARİFE BELLİ OLMADI

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), henüz toplanıp yeni tarifeyi belirlemedi. Ağustos ayı sonuna kadar 2019-2020 servis tarifesinin belli olması bekleniyor.

SERVİSÇİLER ZAM İSTİYOR

İstanbul'da öğrenci taşımacılığı yapan servisçiler ise; taşımacılık ücretlerine bir zam yapılmasını bekliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1 YIL DAHA ERTELENMİŞTİ

Servisçi esnafı zam beklerken; öğrencilerin daha güvenli yolculuk yapmasına imkan tanıyan güvenlik sistemlerinin zorunluluğu ise geçtiğimiz günlerde, bir yıl daha ertelenmişti.

Yönetmelik 25 Ekim 2017'de yayınlandı ama bu değişiklikleri yapmaları için servisçilere, 3 Eylül 2018' kadar süre tanındı.

Geçen yıl, artan maliyetler nedeniyle uygulanma tarihi 3 Eylül 2019'a ertelendi.

Yönetmeliğin uygulanma tarihi bir kez daha ertelenerek, 3 Eylül 2020'ye çekildi.

O yönetmeliğe göre; servislerde acı olayların yaşanmaması için her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurulacak, her çocuk için 3 nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat sağlanacak, araçlara da kamera kayıt cihazı konulacaktı.

GEÇTİĞİMİZ YILIN ÜCRET TARİFESİ

İstanbul'da 2018-2019 yılında uygulanan servis tarifesi ise şu şekilde;

0-1 KM 215 TL
1-3 KM 235 TL
3-5 KM 255 TL
5-7 KM 265 TL
7-9 KM 280 TL
9-11 KM 330 TL
11-13 KM 380 TL
13-15 KM 400 TL
15-17 KM 430 TL
17-19 KM 455 TL
19-21 KM 485 TL
21-23 KM 505 TL
23-25 KM 525 TL

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