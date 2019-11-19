İstanbul'da sıcak hava bir hafta daha sürecek

İstanbullular geçtiğimiz hafta ve bu hafta sisli sabahlara uyanıyor. Bunun nedeni ise gündüz sıcak olan havanın gece soğuması.

Kasım ayında olmamıza rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hayatın olağan akışını da olumsuz etkiliyor.

BİR HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları, bir hafta daha mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek. Önümüzdeki hafta yağışların başlamasını öngören uzmanlar, aralık ayıyla birlikte de havaların iyiden iyiye soğuyacağını tahmin ediyor.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞTÜ

Yağışsız geçen günlerden, İstanbul'daki barajlar da nasibini aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,97'ye geriledi.

GEÇMİŞ YILLARDA DA AYNI SEVİYELER GÖRÜLDÜ

İstanbul'a su sağlayan barajlar 2014 yılının 18 Kasım günü yüzde 36,98, 2016 yılının 18 Kasım günü ise 35,02 seviyesini gördü. Geçtiğimiz yıl bugün ise su seviyesi yüzde 47,60'tı.