İstanbul'da suç örgütüne operasyonda 23 gözaltı
İstanbul'da "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarına karıştığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
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Organize suç örgütleriyle mücadele hız kesmiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarının işlendiği değerlendirilen 23 farklı olaya karıştığı tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.
23 GÖZALTI
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)