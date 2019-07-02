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İstanbul'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

Yol kenarında telefonla konuşan İran uyruklu bir kadın, gaspa uğradı.

DHA | 02.07.2019 - 13:07..
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İstanbul Şişli İnönü Mahallesi'nde, yol kenarında otururken telefonla konuşan İran uyruklu Pervahani B.'nin (41) yanına yaklaşan bir kişi, kadının elindeki telefonu hızla çekerek kaçtı.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Olaydan sonra harekete geçen polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışmaya başladı. Bir gün sonra görüntülerdeki eşkale benzeyen bir kişiyi kontrol etmek isteyen polis ekipleri kaçmaya başlayan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı VİDEO

DAHA ÖNCE HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin cep telefonu hırsızlığının faili olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca iki gün önce bir parkta üniversite öğrencisini darp ederek telefonunun gasp edilme olayının da faili olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İstanbul'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

İstanbul'da telefonla konuşurken kapkaça uğradı

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