İstanbul'da toplu taşımalarda unutulan 7 bin eşya satışa çıktı: Davul fırın bile var

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri bünyesinde hizmet veren otobüs, metrobüs, tramvay ve tünellerde yolcular tarafından unutulan, yapılan incelemelere rağmen sahiplerine ulaşılamayan ya da yasal süresi içinde teslim alınmayan binlerce eşya açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

DAVUL FIRIN BİLE UNUTULDU

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tarihi binasında gerçekleştirilen ihalede, cep telefonlarından kişisel bakım ürünlerine, motor kasklarından müzik aletlerine kadar yüzlerce farklı kategoride ürün alıcı buldu.

Ancak unutulan eşyalar arasında yer alan davul fırın, katılımcıların en çok dikkatini çeken ürünlerden biri oldu.

1 MİLYON 366 BİN LİRA GELİR SAĞLANDI

Toplam 21 grup halinde satışa çıkarılan 7 bin 566 eşyanın 20 grubuna teklif gelirken, bir grup için alıcı çıkmadı. İhalede satılan 7 bin 443 adet eşya karşılığında toplam 1 milyon 366 bin lira gelir elde edildi.

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, satışa sunulan eşyaların bir yıl boyunca muhafaza edildiğini belirterek, yasal bekleme süresinin sonunda sahibi bulunamayan ürünlerin ihale yoluyla değerlendirildiğini söyledi.

Şeker, "Telefonlardan kişisel bakım el aletlerine, motor kasklarından müzik aletlerine kadar geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların satışını gerçekleştirdik. Toplam 20 grubun satışı tamamlandı, bir gruba ise teklif gelmedi. Satışı yapılan ürünlerin teslimlerini de bugün gerçekleştireceğiz" dedi.

40 BİN EŞYA SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Öte yandan İETT'nin yürüttüğü çalışmalar sayesinde 2025 yılı içerisinde toplu taşıma araçlarında unutulan yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bin adedinin sahiplerine ulaştırıldığı öğrenildi.

İhaleye katılan Kaan Erdoğan ise elektronik ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Kulaklıklar, laptoplar, el aletleri ve kişisel bakım ürünleri aldık. Özellikle elektronik kulaklıklar ilgimi çekti ve onlar için daha fazla mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

Üç yıldır İETT ihalelerine katıldığını söyleyen Zafer Şat da bu yılki organizasyonun oldukça çekişmeli geçtiğini belirtti. Saat, bavul, hoparlör, müzik aleti ve fotoğraf makineleri gibi ürünler satın aldıklarını ifade eden Şat, yaklaşık 500 bin liralık alım yaptıklarını söyledi.

Şat, ihalenin en ilginç ürününün davul fırın olduğunu dile getirerek, "İnsan davul fırını nasıl unutabilir diye düşündüm. Geçen yıl elektrikli skuterler çıkmıştı. Bu yıl da çok farklı ürünler vardı. Özellikle kol saatleri dikkat çekiyor. İnsan kolundaki saati nasıl unutur, gerçekten şaşırtıcı" diye konuştu.