İstanbul'da toprağa gömülü 20 tabanca buldu

İstanbul Tuzla'da, yasa dışı silah ticareti yapılan iş yerine baskın düzenlendi.

Anadolu Mahallesi'nde yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten ekipler, saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda S.A. isimli şüphelinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine dün işletme olarak faaliyet gösteren adrese operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreste yapılan incelemelerde, silahların konteyner içerisinde ve boş arazide toprağa gömülü halde bulunan kompresör tankında saklandığı belirlendi.

Adres ile şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda 20 tabanca, 31 kabze, 15 namlu ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.