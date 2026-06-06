İstanbul'da trafik kazası: 4 yaralı

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, saat 01.30 sıralarında Kennedy Caddesi Sahil Yolu’nda seyir halindeki hafif ticari araç, makas atarak ilerleyen bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Makas atan araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse de arkadan çarparak olay yerinden kaçtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.