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İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

Trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Sonrasında çıkan tartışmada trafik magandası aracın camını kırıp, kaputu tekmeledi.

Detay Haber | 07.07.2019 - 10:15..
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İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

İstanbul Pendik'te kayda geçen görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

D-100 Karayolu'nda emniyet şeridini işgal eden bir trafik magandası, polisi görünce yakalanmamak için şerit değiştirmek istedi.

YOLUNU KESTİ

Magandanın aracına yol vermeyen sürücü, yoluna devam etti. Ancak arkadan gelen sürücü, yol kesti. Şerit ihlali yapan maganda ve yanındaki kişi, yol vermek istemeyen şoförün kapısını açmak istedi.

İşte ne olduysa bundan sonra yaşandı.

Tartıştığı sürücünün aracını tekmeleyip, aynasını kırdı İZLE

AYNAYI KIRIP, KAPUTU TEKMELEDİ

Trafik magandası canavarca bir hisle otomobilin aynasını kırdı, kaputun üzerine çıkıp tekmeledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle, polise gidip şikayetçi oldu.

İstanbul'da trafik magandası yol kesip araca zarar verdi

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