İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e düştü: Yollar bomboş kaldı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’un ana arterleri sessizliğe büründü.

Çarşamba günü başlayan Kurban Bayramı’nın ilk sabahında megakentte trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre yüzde 6, bazı anlarda ise yüzde 2-4 seviyelerine kadar geriledi.

YOLLAR BOMBOŞ KALDI

Her yıl olduğu gibi, bayramı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen İstanbulluların şehir dışına çıkması ve kent genelinde kurban kesim faaliyetleri, D-100, TEM Otoyolu, sahil yolları, boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli gibi ana güzergahlarda alışılmadık bir sakinlik yarattı.

Normal günlerde mesai saatlerinde yüzde 70'leri aşan yoğunluk, bayram sabahı yerini neredeyse boş yollara bıraktı.

TOPLU TAŞIMA DA RAHATLADI

Köprülerde ve ana arterlerde trafik akıcı seyrederken, toplu taşıma araçlarında da beklenmedik bir rahatlama yaşandı.

Bu durum, bayramın ilk günlerinde İstanbul'un 'bayram sessizliği'ni bir kez daha gözler önüne serdi.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE YOLLAR BOŞ KALDI

Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğun 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü.

Trafiğin sakin olduğu noktalar drone ile havadan görüntülendi.