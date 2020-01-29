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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Her geçen gün trafiğin çile olduğu İstanbul'da yoğunluk yüzde 80'leri bulurken mesai çıkışı evlerine gitmeye çalışanlar sıkıntı yaşadı

İHA | 29.01.2020 - 18:52..
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İstanbul'da haftanın her günü, akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik çilesi, artmaya devam ediyor.

Özellikle saat 17.00'den itibaren yüzde 80'lere varan yoğunluk artık sıradan bir hal almaya başlamıştı.

YAĞMUR YAĞDI TRAFİK FELÇ

İstanbul’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti.

HARİTADA YÜZDE 83 GÖRÜLDÜ

Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 83'lere çıktığı görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

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