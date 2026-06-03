İstanbul'da trafikte yumruklu kavga
Sultangazi'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya döndü.
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İstanbul Sultangazi'de trafikte kavga çıktı.
Merkez Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından hafif ticari aracın şoförü, aracından inerek otomobil sürücüsünün yanına gitti.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Taraflar arasında tartışma devam ederken, otomobil sürücüsü de aracından indi.
Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
Otomobil sürücüsü, hafif ticari araç şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdı.
"İNME ARABADAN"
Kavga anları, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüleri kaydeden kişinin ise hafif ticari araç sürücüsüne yönelik, “İnme arabadan, inme haksızsın." diye seslendiği duyuldu.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)