İstanbul'da tünele dökülen yağ kazaya neden oldu

İstanbul Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde, bir araçtan yola döküldüğü değerlendirilen yağ nedeniyle tünel içindeki zemin kayganlaştı.

Bu sırada göreve gitmekte olan Beşiktaş Yunuslar kadrosunda görevli polis memuru E.Ü.'nün kullandığı motosiklet ile Burak B. ve Koray Ö.'nün kullandığı motosikletler, kontrolden çıkarak kaza yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından göğsünde ağrısı olduğu öğrenilen E.Ü., Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazaya karışan Burak B. ve Koray Ö. de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YOLDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Polis ekipleri tünelde güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağın temizlenmesi için çalışma yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çalışmaları trafik ekiplerinin sürdürdüğü öğrenildi.