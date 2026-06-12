İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 milyar TL işlem hacmi tespit edildi

Yasa dışı bahsin kökünü kazıma hedefiyle operasyonlar yürütülüyor.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, önde gelen yasa dışı bahis sitelerinin organizatörleri hakkında tespitlere ulaşıldı.

9 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "yasa dışı bahis" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis" isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere 44 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.

İŞLEM HACMİ 15 MİLYAR TL

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, şüphelilerin suçta kullandıkları hesapların 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar lira olduğu tespit edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildiği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

29 MAL VARLIĞINA EL KONDU

Suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konulduğu belirtilen açıklamada, 42 şüpheliye ait 362 banka ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.