İstanbul'da yemek borcunu istedi, öldümden döndü

İstanbul Sarıyer'de esnaf, borcunu istediği için ölümden döndü.

Ferahevler Mahallesi’nde lokantada çalışan Burak K. ile bitişikteki dükkanda bulunan mobilya işletmesinin sahibi Hasan D. arasında, yemek borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Uzun süren bu anlaşmazlık, geçtiğimiz günlerde yine gerginliğe neden oldu.

Burak K., parasını alamaması nedeniyle çalışanını Hasan D.’nin yanına gönderdi.

"SİLAHIMI GETİR" TALİMATI

Burak K.’nin iddiasına göre Hasan D., daha sonra lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım." diyerek tehditte bulundu.

Ardından yanında çalışan Sinan İ.’ye "Silahımı getir" talimatı verdi.

Tehdit edilen Sinan İ., yaşanan olayın ardından iş yerinden ayrıldı.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.’yi iş yerinde yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Sinan İ.’nin motosikletle iş yerinden uzaklaştığını tespit etti.

Polis ekipleri, Sinan İ.’yi caddede durdurdu.

Yapılan aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 46 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hasan D. ise aynı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan D.’nin daha önceden poliste 'Kasten yaralama', 'Gasp' ve 'Mala zarar verme' suçları başta olmak üzere 32, Sinan İ.’nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu belirtildi. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.