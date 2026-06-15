İstanbul'da 'yol verme' tartışmasında aracından inip saldıran sürücüye 180 bin lira ceza

Trafikte sürücülerin sabırlı ve hoşgörülü davranışı, geri dönülemez sonuçların önüne geçiyor.

Aksi durumlar ise hem büyük zararlara sebep olabiliyor.

Bunlara bir örnek de İstanbul'da yaşandı.

HEM HAKARET ETTİ HEM SALDIRDI

Beylikdüzü'nde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında aracından inen otomobil sürücüsü, motosikletliye hakaret ederek saldırdı.

SALDIRGAN SÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda K.Y. olduğu belirlenen sürücü, yakalanarak polis merkezine götürüldü.

180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Emniyette ifadesi alınan K.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira ceza yazıldı.

Ayrıca K.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.