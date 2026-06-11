İstanbul'da zincirleme kaza
Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.
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İstanbul Büyükçekmece'de korkunç kaza....
D-100 karayolunun S rampası Silivri istikametinde 2 servis minibüsü ile bir otomobil, rampada zincirleme kazaya karıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE
Sağlık ekipleri, otomobil ve servis minibüslerinde bulunan 4 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Kaza yapan araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)