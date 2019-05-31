Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı araca ve kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler Ersin Ö., Hamdullah B. ve Abdulcelil A., ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Abdulcelil A. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ersin Ö. ve Hamdullah B. ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanacak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da iş yerine örümcek adam gibi tırmandılar ViDEO

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin iş yerlerine gelerek içeri girdikleri anlar görülüyor. Şüphelilerden birinin park halindeki kamyonetin üzerine çıkarak ‘örümcek adam’ gibi iş yerine tırmanması görenleri hayrete düşürüyor.



