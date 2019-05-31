taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8895
Euro
6.5815
Altın
1294.79
Borsa
89370.68
Gram Altın
245.481

İstanbul'da iş yerine örümcek adam gibi tırmandılar

Tekstil ve nakliye firmalarını hedef alan 3 hırsız, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İHA | 31.05.2019 - 11:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Zeytinburnu, Güngören ve Sultangazi ilçelerinde iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının, aynı şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı araca ve kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı.

2 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler Ersin Ö., Hamdullah B. ve Abdulcelil A., ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerden Abdulcelil A. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ersin Ö. ve Hamdullah B. ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanacak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da iş yerine örümcek adam gibi tırmandılar

İstanbul'da iş yerine örümcek adam gibi tırmandılar ViDEO

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin iş yerlerine gelerek içeri girdikleri anlar görülüyor. Şüphelilerden birinin park halindeki kamyonetin üzerine çıkarak ‘örümcek adam’ gibi iş yerine tırmanması görenleri hayrete düşürüyor.

İstanbul'da iş yerine örümcek adam gibi tırmandılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerin iftarına katıldı

816
Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

Hindistan'da güzellik yarışması adayları alay konusu oldu

19
Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de

103
Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

Şenol Güneş: Oyuncularım olumlu ama yeterli değil

40
Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

32
Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

Trump, Serkan Gölge'yi geri aldığı için memnun

294
Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

Bayram tatili öncesi sürücülere kör nokta uyarısı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir