İstanbul’daki havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüşleri sürüyor.

Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dönüş yoğunluğu başladı.

EK SEFERLER DÜZENLENDİ

Bayram tatili öncesi vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi.

Bugün gerçekleşecek yoğun yolcu ve uçuş trafiği nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi ile Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi, yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

İSTANBUL HAVALİMANI 289 BİN YOLCUYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bugün İstanbul Havalimanı’nda bin 748 uçuş trafiği beklenirken, havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yapacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuşla, 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.