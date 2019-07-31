İstanbul'daki sahte pasaport soruşturmasında 24 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte kimlik va pasaport düzenleyenlere geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye'ye legal ya da illegal yollardan girmiş Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında bulunan yabancıların da bulunduğu kişilere, belgesi gerçek muhteviyatı itibarıyla sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 161 şüpheliden, 18'i nüfus memuru 7'i de polis memuru olmak üzere 86'sı yakalandı.

İSTANBUL ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan 86 şüpheliden, 3'ü nüfus memuru olan 11'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, diğer 75 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfadesi alınan 18 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren savcılık, aralarında 1'i adliye katibi ve 1'i de nüfus memuru olan 23 şüpheliyi adli kontrol talebiyle serbest bırakılması, 14'ü nüfus memuru, 5'i polis memuru olmak üzere 34 şüpheliyi tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesi aldığı 24 şüphelinin atılı suçlamalardan tutuklanmasına, 10 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti. Hakimlik, savcılığın adli kontrol talebi uygulanmasını istediği 23 şüpheli hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Böylece soruşturma kapsamında 33 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 75 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''kurulan örgüte üye olmak'', ''resmi belgede sahtecilik'', ''rüşvet'', ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, kamu görevlileri aracılığıyla Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ''Yabancı Terörist Savaşçı'' kapsamındaki şahısların da bulunduğu kişilere, sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 161 şüphelinin yakalanması için 26 Temmuz'da, İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatılmıştı.