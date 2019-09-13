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İstanbul'daki şiddetli rüzgar tuğlaları uçurdu

Esenyurt'ta şiddetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın inşaatında örülmekte olan duvarın tuğlaları, vatandaşların üstüne düştü. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA | 13.09.2019 - 12:51..
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Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul genelinde, şiddetli rüzgar etkisini gösteriyor.

4 KATLI BİNADAKİ TUĞLALAR UÇTU

Esenyurt'ta bir cadde üzerinde inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen tuğlalar, rüzgar nedeniyle uçtu. Bu sırada yoldan geçen bir kadın, düşen tuğlaların altında kaldı.

İstanbul'daki şiddetli rüzgar tuğlaları uçurdu

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan kadın, hemen sokak başındaki sağlık ocağındaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri ise çatıda kalan diğer tuğla parçalarını almak için çalışmaya başladı. Bu sırada olay yerinde vatandaşlar tarafından yaşanan gerginlik ise kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki şiddetli rüzgar tuğlaları uçurdu ViDEO

KUCAĞINDAKİ BEBEKLE O KURTULDU, ARKADAKİ KADIN ALTINDA KALDI

Görüntülerde; kucağında bebek ile bir kadının geçmesi ve ardından tuğlaların yere düşmesi görülüyor. Kucağında bebek olan kadının hemen arkasında yürüyen başka bir kadın ise düşen tuğlaların altında kalıyor.

İstanbul'daki şiddetli rüzgar tuğlaları uçurdu

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