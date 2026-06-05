İstanbul'dan Bolu'ya hırsızlık: 740 bin liralık altın çalan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Kağıthane'den yola çıkan şüpheliler, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Beyderesi köyünde evde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının yaklaşık 740 bin lira değerindeki altınlarını çaldı.

Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ne gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kullandığı araç ve kimlik bilgileri belirlenirken, İstanbul'a doğru hareket ettikleri de tespit edildi.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ AYNI GÜN YAKALADI

Şüphelilerin Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir adrese gelebileceği bilgisini alan ekipler, bölgede önlem aldı.

Akşam saatlerinde şüpheli araç durduruldu.

Araçta bulunan 26, 28 ve 25 yaşlarındaki Mesut Can D., Baran E. ve Görkem B. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK 40 BİN LİRA ÇIKTI

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda Mesut Can D.’de 16 bin lira, Baran E.'de 15 bin 400 lira ve Görkem B.'de ise 9 bin 400 lira ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerde Mesut Can D.’nin poliste daha önceden 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' ve 'hırsızlık', Baran E.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', Görkem B.’nin ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, hırsızlık suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.