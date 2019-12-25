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İstanbul'un Robin Hood'u teyzenin sesini duydu

Vecihe Teyze2nin "Nişan düğün yapacağım. 3 milyar, 5 milyar da verse iyi olurdu" sözlerini duyan Robin Hood, altın ve dolar gönderdi.

DHA | 25.12.2019 - 10:34..
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Mart ayından bu yana İstanbul'da, gecekonduların yoğun olduğu dar gelirli semtlerde, kapılarının altına içlerinde 1000 lira olan zarf bırakan ve mahalle bakkallarındaki borçları ödeyen, çocuklara harçlık dağıtan hayırsever, en Üsküdar'da Kuleli Mahallesi'nde ortaya çıktı.

"NASIL OLACAK DİYE DÜŞÜNÜRKEN PARA GELDİ"

İstanbulluların 'Robin Hood' olarak isimlendirdiği, gerçek kimliği bilinmeyen hayırseverin burada dağıttırdığı zarflardan biri verilen Vecihe Algül, "Gerçekten ihtiyacım vardı. Düğün yapacağım, nişan yapacağım. 3 milyar 5 milyar da verse iyi olurdu. Eşim felçli. Nişanımız olacak, düğün yapacağım. Nasıl olacak diye düşünürken, para geldi. Yarım günlük iş olsa çalışsam." dedi.

İstanbul'un Robin Hood'u teyzenin sesini duydu ViDEO

5 TANE TAM ALTIN VE BİN DOLAR GÖNDERDİ

Haberlerden Algül'ü dinleyen hayırsever, bu isteğe de kayıtsız kalmadı. Adı bilinmeyen siyah giyimli bir kadın aracılığıyla Algül’e, 5 tane tam altının kırmızı kurdeleye takılı olduğu 5’i bir yerde kolye ile içinde bin dolar bulunan zarf ve çikolata gönderdi. Oğlunu evlendirme hazırlığı yapan Algül’ün hediyeleri teslim aldığı anlar ise bir mahalleli tarafından, cep telefonuyla görüntülendi. Hediyeleri teslim eden kadın, bir erkekle geldiği mahalleden ayrıldı.

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -1

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -2

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -3

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -4

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -5

'Robin Hood', o sese kayıtsız kalmadı -6

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