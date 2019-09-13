69 yaşındaki İsveçli ozan Bengtis Hansson, Aşık Veysel hayranı olduğunu ve zaman zaman ünlü ozanın parçalarını İsveççeye çevirerek söylediğini anlattı.

"AŞIK VEYSEL DAHİL BİRÇOK OZANI ÖRNEK ALDIM"

Aşık Veysel'in çok özel bir ozan olduğunu belirten Hansson, "Onun zamanında özel stüdyolar yoktu. Teknik bu kadar gelişmemişti. Doğal olarak saz çalıp söylüyordu, onu dinledikçe inanılmaz bir değer olduğunu anlıyorum. Neşet Ertaş çok özel bir ozan. Onun müzik stili biraz daha farklı. Hüzünlü türkülerin yanı sıra neşeli türkü de çalıp söylüyor ve insanları oynatıyor." şeklinde konuştu.

Hansson, Türkiye'den birçok ozanı severek dinlediğini, bunların başında Aşık Mahzuni Şerif, Arif Sağ ve Musa Eroğlu gibi isimlerin geldiğini dile getirdi.

İsveçli ozan, 35 yıldır saz çalıp türkü söylüyor

"SAZ ÇALARKEN RUHUMU DİNLİYORUM"

"Saz çalarken ruhumu dinliyorum, derin bir huzur buluyorum." diyen Hansson, çeşitli müzik festivallerinde saz çalıp türkü söylediğini, 10 kadar da bozlak tarzında eser yazdığını ifade etti.

Hansson, sazla bütünleştiğini ve derin bir huzur bulduğunu vurguladı.

GİTARDAN SAZA, BLUES'DAN TÜRKÜYE GEÇİŞ

Hansson, sazla tanışması ve bütünleşmesini anlatırken "Yıllar önce radyoda bir Türk programını dinlerken saz sesi duydum. 'İşte benim için özel olan ses bu' dedim. O zamana kadar gitar ile Amerika'daki Afrika asıllı kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri isyan ve hüzün müziği olan Blues çalıp söylüyordum. Sazı öğrenmem gerektiğini düşündüm. Stockholm'ün Husby semtinde yapılan bir festivalde birinin saz çaldığını gördüm. Yanına yaklaşıp 'Bu saz mı' dedim. 'Evet' dedi. 'Kolay öğrenilir mi' diye sordum. Yüzüme baktı, kafasını salladı ve 'Belki' dedi. Tensta semtinde saz kursu veriliyormuş beni oraya davet etti ve böylece benim de saz ile ortak hayatım başlamış oldu. Saz kursunu Cengiz Tümer diye bir kişi veriyordu. Bir İsveçlinin saz öğrenecek olması onu oldukça şaşırtmıştı." dedi.