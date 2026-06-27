İsviçre Alpleri'nde alarm veren erime: Buzullar sıcak hava dalgasına direnemiyor

İsviçre Alpleri'nde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, ülkenin buzul sistemlerinde beklenenden çok daha erken erimeye neden oldu.

Uzmanlar, yaz mevsiminin henüz başında yaşanan hızlı buz kaybının, bu yılın en kritik çevresel gelişmelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

SICAK HAVA DALGASI ERİMEYİ HIZLANDIRDI

İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) Direktörü Matthias Huss, etkisini artıran sıcak hava dalgasının özellikle yüksek rakımlardaki buzullar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.

Huss, Alpler'in en büyük buzulu olan Büyük Aletsch Buzulu'nun önemli bölümlerinden Konkordiaplatz'da yalnızca iki hafta içerisinde kar örtüsünün tamamen eriyerek çıplak buz tabakasının ortaya çıktığını belirtti.

Uzmanlara göre bu tür bir değişim tek başına olağanüstü sayılmasa da, bunun yaz ortası yerine haziran ayında yaşanması endişe verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

"MEVSİMİN BİR-İKİ AY İLERİSİNDEYİZ"

Matthias Huss, yaşanan sürecin normal takvimin oldukça önünde gerçekleştiğine dikkat çekerek, mevcut tablonun ancak temmuz sonu ya da ağustos başında görülmesinin beklendiğini ifade etti.

Huss, bu kadar erken başlayan erimenin buzulların yıllık kütle dengesini olumsuz etkilediğini ve geri dönüşü zor kayıplara neden olabileceğini vurguladı.

KIŞIN BİRİKEN KAR REZERVİ TÜKENİYOR

İsviçre kamu yayın kuruluşu SRF'ye değerlendirmelerde bulunan Huss, yapılan hesaplamalara göre bu yıl buzulların kış aylarında kazandığı tüm kar ve buz birikiminin 29 Haziran itibarıyla tamamen erimesinin beklendiğini söyledi.

Bu tarihten sonra gerçekleşecek her erimenin, doğrudan buzul kütlesinin küçülmesi anlamına geleceğini belirten Huss, yaz boyunca yaşanacak sıcaklıkların kayıpları daha da artıracağını ifade etti.

YETERSİZ KAR YAĞIŞI BUZULLARI SAVUNMASIZ BIRAKTI

Uzmanlar, geçen kış mevsiminde beklenen düzeyde kar yağışı gerçekleşmediğine dikkat çekiyor. Normal şartlarda buzulları güneş ışınlarından koruyan kar tabakasının ince kalması, buz yüzeylerinin çok daha erken açığa çıkmasına neden oldu.

Koruyucu kar örtüsünün kısa sürede erimesiyle birlikte buzullar doğrudan yüksek sıcaklıklara maruz kaldı ve erime süreci hız kazandı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

Mayıs ayında başlayan sıcak hava dalgalarının ardından haziran sonunda da etkisini sürdüren yüksek sıcaklıkların, İsviçre Alpleri'nde uzun yıllardır gözlenen en dikkat çekici erken erime süreçlerinden birini oluşturduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, temmuz ve ağustos aylarında beklenen yeni sıcak hava dalgalarının buzul kayıplarını daha da artıracağını öngörürken, bu yılın İsviçre buzulları açısından ağır kayıplarla tamamlanabileceği uyarısında bulunuyor.