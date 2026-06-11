İsviçre'nin St. Gallen kantonunda öğretmenlere başörtüsü yasağının önünü açacak önerge kabul edildi

İsviçre St. Gallen Kantonu Meclisi'nde, devlet okullarındaki öğretmenlerle ilgili bir önerge kabul edildi.

Kabul edilen önerge, okullarda öğretmenlerin başörtüsü dahil dini sembolleri kullanmasını yasaklayacak bir düzenlemenin önünü açıyor.

120 üyeli St. Gallen Kantonu Meclisinde önerge için yapılan oylamada 70 lehte, 46 aleyhte oy verildi.

ÖĞRETMENLERİN BAŞÖRTÜSÜ TAKMASI YASAKLANIYOR

Önergeyle öğretmenlerin devlet okullarında başörtüsü dahil dini semboller kullanmasının yasaklanması için kanton hükümetine yasal düzenleme hazırlama görevi verildi.

Kanton Meclisi, yasağın ortaöğretim ve meslek okullarını kapsayacak şekilde genişletilmesini de onayladı.

"OKULLARDA PASKALYA KUTLANMAYACAK MI"

Kanton hükümetinin bu yasal düzenlemeyi hazırlamak için üç yıllık süresi bulunuyor. Hazırlanacak düzenleme daha sonra yeniden kanton parlamentosunun onayına sunulacak.

Kanton meclisinde milletvekili Franziska Steiner-Kaufmann, yaptığı açıklamada, "Biz nerede başlayacağız ve nerede duracağız? O zaman anaokullarında artık Paskalya'yı kutlamayıp sadece bir bahar bayramı mı kutlayacağız?" diyerek çekincesini dile getirdi.

GEÇEN YIL GÜNDEME GELDİ

Dini sembollere yasak getirilmesi, 2025 yazında St. Gallen'in Eschenbach bölgesinde yaşanan bir olay sonrası gündeme gelmişti.

Veliler, ders verirken başörtüsü takmak isteyen bir genç öğretmenin işe alınmasına itiraz etmiş, okul yönetimi de öğretmenle iş sözleşmesi imzalamayı reddetmişti.

Olayın ardından farklı siyasi partilerden Kanton Meclisi üyeleri, kamu okullarında öğretmenlerin "dini gerekçelerle kullanılan kıyafet ve semboller" taşımasının "Halk Okulları Yasası'nda" yasaklanması talep eden önerge sunmuştu.